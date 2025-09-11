◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権第1日（2025年9月11日茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）雷雲接近のためサスペンデッドとなった。注目ルーキー都玲華（21＝大東建託）は3バーディー、4ボギーの73で回り、暫定33位で発進した。「ピンチは少なかったけど、グリーンを外した時にアプローチを寄せ切れずボギーというのが後半だけで3つあった。いいゴルフをしていただけにもったいなかった」。都は残念そう