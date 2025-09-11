女優の三田寛子が三男のイケメン歌舞伎俳優・中村歌之助の幼少期ショットを公開した。三田は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「三男の歌之助が２４歳になりました９／１０の２３：３５にオギャーと元気に産声をあげて誕生してから２４年」と記し、泣き顔の歌之助の写真や、長男・中村橋之助、次男・中村福之助との３兄弟ショットを投稿。「よく泣いてたよっちゃんが２４歳しみじみ子育てが私を育てて幸せと力