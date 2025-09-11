化粧品メーカーで働いていた女性が自殺したのは、社長のパワハラが原因だとして、東京地方裁判所は、会社側が1億5000万円を支払うなどとする内容の決定を出した。「世の中でいう野良犬」人格否定発言を繰り返し受け…この決定を受け11日、遺族が会見を開いた。里実さんの姉：里実が生きているうちに…謝っていただけたらよかったなって…。化粧品メーカー「ディー・アップ」に2021年4月、新卒で入社した 里実さん(名字非公表)。社