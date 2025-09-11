JRAは、ジョアン・モレイラ騎手に短期騎手免許を交付することを発表した。免許期間は9月13日（土）から9月28日（日）まで。モレイラ騎手は1983年9月26日生まれのブラジル出身。2000年にブラジル騎手免許を取得し、その後香港やオーストラリア、日本など世界各国で活躍している。近年では日本でも桜花賞や皐月賞、高松宮記念を制するなどG1勝利を重ねている。【皐月賞】モレイラ「関係者のサポートのおかげ」ミュージアムマイル