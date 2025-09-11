【モデルプレス＝2025/09/11】俳優の山田裕貴が11日、都内にて開催された主演映画『ベートーヴェン捏造』（9月12日公開）の公開記念前夜祭に演者らとともに出席。井ノ原快彦のサプライズ登壇に感無量の表情を見せた。【写真】山田裕貴、共演が嬉しい俳優と2ショット◆井ノ原快彦、サプライズ登場に山田裕貴ら驚きイベントではまず、井ノ原を除くキャストと監督が登壇。トークが行われたあと、MCから同イベントにて情報解禁となった