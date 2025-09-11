これは、シングルマザーとして夫と義姉を育て上げた義母を尊敬していた主人公が、その義母の金銭トラブルに直面し、翻弄される物語です。最初は純粋な思いから始めた援助でしたが、義母の欲望によって次第にゆがみが出てきて…。「お金をだまし取る義母」をごらんください。 夫と義姉を女手一つで育て上げた義母を心から尊敬していた主人公。そんな義母が、コロナ禍で仕事が減り、生活が苦しいと相談してきました。夫と義