11日午後、東京湾のアクアライン付近を運航していた引き船の作業員が行方不明となりました。当時、雨風は強かったということで、海上保安部などが作業員の行方をさがしています。横浜海上保安部によりますと、11日午後4時ごろ、東京湾のアクアライン・海ほたる付近でけん引されていた作業船「アジア8号」の乗組員から「引航していた船の乗組員1名と連絡がつかなくなっている。海中転落したかもしれない」などと118番通報がありまし