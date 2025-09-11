気象台は、午後8時43分に、大雨警報（土砂災害）を宇部市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を下関市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・宇部市に発表 11日20:43時点西部では、12日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水12日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間11日夜のは