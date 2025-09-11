前線に湿った空気が流れ込んだ影響で、関東地方は１１日午後、猛烈な雨に見舞われた。気象庁は東京都や神奈川県に記録的短時間大雨情報を発表し、都内では河川氾濫や浸水被害も起きた。同庁によると、１時間降水量の最大値は、東京都世田谷区で９２ミリ、大田区で８８・５ミリといずれも観測史上最多を更新した。世田谷区では多摩川水系の谷沢川が一時氾濫した。品川区を流れる立会川もあふれ、区は約５０００世帯に「緊急安全