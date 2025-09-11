群馬県がリニューアル工事を進めてきた前橋市の「ＧｕｎｍａＦｌｏｗｅｒＰａｒｋ＋」が来月１０日にオープンするのを前に、１１日からＷＥＢチケットの販売が始まりました。 前橋市柏倉町にある「ぐんまフラワーパーク」は、名称を「ＧｕｎｍａＦｌｏｗｅｒＰａｒｋ＋」に改め、来月１０日にオープンします。山本知事は１１日の会見で、オープニングイベントの概要とＷＥＢチケットの販売開