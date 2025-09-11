２０２２年に、生後まもない娘を浴槽に沈め殺害したとして殺人と死体遺棄の罪に問われている群馬県中之条町の男（２５）の初公判が１１日、群馬県の前橋地裁で開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、中之条町入山の無職・森田大和被告（２５）は２０２２年６月、当時住んでいた茨城県常総市のアパートで生後１日の娘を浴槽に沈めて溺死させ、遺体をゴミ集積所に遺棄したとして