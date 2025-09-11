劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開を記念したテーマカフェ「チェンソーマンカフェ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が、9月19日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、東京・池袋にある「BOX cafe＆space グランドスケープ池袋店」で開催される。【写真】“早川アキ＆天使の悪魔”のメニューも！テーマカフェの詳細■描き下ろしイラストも登場今回開催される「チェンソーマンカフェ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は、