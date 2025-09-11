全国的にクマの出没が増えている中、群馬県内でクマが目撃された際の適正な対応を確認する訓練が片品村で行われました。 この訓練は、市街地での猟銃使用が可能となる、「改正鳥獣保護管理法」が今月から施行されたことを受け県が主催したものです。訓練は、片品村花咲の武尊神社付近にツキノワグマが出没したことを想定し行われました。 県や村の職員、猟友会などから約２０人が参加し、まず、銃による駆除か、ワナで捕獲するか