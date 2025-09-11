１０日の夕方、群馬県北部では猛烈な雨が降り、沼田市では浸水被害が相次ぎました。大雨から一夜明け、市内各地で復旧作業が進められました。 １０日、沼田市では記録的短時間大雨情報も発表されるなど猛烈な雨が降りました。大雨から一夜あけ、浸水被害があった市役所周辺の店舗では水に濡れた荷物を運び出したり、床を掃除するなど朝から復旧作業に追われていました。 また、ある店舗では、雨で土砂が崩れフェンスが大きく傾い