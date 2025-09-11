¶Ú¹üÎ´¡¹¤«¤é°ìÊÑ¤·¤¿»ÑÇÐÍ¥¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬?·ã¤ä¤»?¤·¤¿ºÇ¿·¤Î»Ñ¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¡ÖAbsolute Wellness Solution¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¡¼¤µ¤ó¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤µ¤ó¤ÎÅÁµ­±Ç²è¡ÖThe Smashing Machine(¸¶Âê)¡×¤Ç¡¢¥±¥¢¡¼¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤Î