１０日の夜、群馬県藤岡市の上信越自動車道で交通整理をしていた警備員の男性がトラックにひかれ、死亡しました。 死亡したのは、昭和村川額の警備員・青木宰さん（５６）です。警察によりますと、青木さんは１０日午後８時ごろ、藤岡市上大塚の上信越道で舗装工事に伴う交通整理をしていたところ工事車両のトラックにひかれました。青木さんは高崎市内の病院に救急搬送されましたがその後、死亡が確認されました。 警察は、過失