◆ロッテ―ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）首位のソフトバンクが、らしくないミスを連発して最下位のロッテに大量リードを許す展開を強いられた。初回1死一、二塁では二ゴロからの併殺コースで、遊撃の野村勇の一塁への送球がそれた。さらに1点を追う2回も、茶谷健太の平凡な遊ゴロをさばいた野村勇が一塁へ悪送球。先頭打者の失策での出塁をきっかけに3点を加えられた。5回には栗原陵矢が適時失策で追加点を許した。