警察によりますと、きょう午後７時ごろ、山形県河北町谷地の国道２８７号で軽乗用車が道路を横断していた自転車と衝突する事故がありました。（サムネは事故現場付近） 【画像】事故現場付近 この事故で、自転車に乗っていた高齢の男性が意識不明の状態で救急搬送されました。 警察が事故の原因などについて調べを進めています。 ■事故現場付近