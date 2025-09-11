◆ロッテ―ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクの牧原大成内野手が、自打球直撃で周囲をヒヤりとさせた。「1番二塁」で先発出場。6回1死の第3打席で、2球目をスイングした際に、自打球が右膝を直撃。その場に倒れ込み、その後、トレーナーに付き添われて自ら歩いてベンチ裏へ下がっていった。治療を終え、打席に再び立った。8月は月間MVPを獲得し、好調チームを引っ張っていた牧原大に、アクシデントが発生した