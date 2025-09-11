１１日の午後、群馬県大泉町で窃盗未遂の疑いで岡山県警が追っていたカンボジア国籍の３０代の男が、捜査員に声をかけられたところ刃物を振り回して車で逃走しました。男は、その後、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、１１日午後１時ごろ、大泉町西小泉のアパート近くの路上で、岡山県警が追っていたカンボジア国籍の男（３１）が捜査員に声をかけられたところ刃物を振り回し乗用車で逃走しまし