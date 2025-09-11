◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 9-1 ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）ソフトバンクはロッテとの一戦で大敗を喫しました。先発のマウンドにあがったのは大関友久投手。ここまでリーグ2位の防御率と勝利数を誇っていた大関投手でしたが、初回から乱調を見せます。1アウトで迎えたロッテのドラ1ルーキー・西川史礁選手には先制ソロを被弾。さらに2回には、ノーアウト2塁の場面で山本大斗選手にフェンス上部に当たるタイムリー、郄