ホンダは自社で初めてとなる軽乗用車のEV＝電気自動車を12日から発売すると発表しました。ホンダ日本統括部・川坂英生部長「EVといえばホンダ、国内のEV化を加速させてまいりたい」ホンダが発表したのは、軽自動車のEV「N-ONEe（エヌワンイー）」です。ホンダは、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロを目標に掲げていて、その目玉のひとつと位置づけています。4時間半の充電で、295キロを走らせることができ、1回の充電で走れる