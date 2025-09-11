「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神の大竹耕太郎投手が７９９日ぶりの完封勝利をマークし、チームの同一カード３連敗を阻止した。甲子園では初完封勝利となり、先輩左腕の名前を出して「すごいなと思いました」と語った。初めて体験するあと１人コール。それでも表情、テンポを変えることなく桑原を空振り三振に仕留め、今季チーム最短となる２時間１６分でＤｅＮＡ打線をシャットアウトした。球場のコール