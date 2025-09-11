◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権第1日（2025年9月11日茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）メジャー大会初出場のルーキー青木香奈子（25＝マイナビ）は2バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの76を叩き暫定92位と出遅れた。前半は1オーバーと耐えていたが、後半はパットが入らなくなりスコアを崩した。それでも「ティーショットがそこまで悪くないので明日につながる。明日も頑張って耐えて耐えて、ボギー