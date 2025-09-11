「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）ＤｅＮＡの連勝は「３」でストップした。再び借金「３」へ逆戻りとなった。打線は阪神先発・大竹を打ち崩せず。緩急ある投球に苦しめられた。先発の石田裕は、打線の援護に恵まれず、７回３安打２失点。三回まで３人ずつ抑える抜群の立ち上がりを見せたが、四回に森下に痛恨の左越え２ランを被弾した。