マウスコンピューターは9月11日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”(呼称:ジーチューン)より、最新のGeForce RTXTM 5060 Laptop GPUおよびGeForce RTXTM 5050 Laptop GPU を搭載した14型ゲーミングノートパソコン「G TUNE W4」シリーズを販売開始した。NEXTGEARの初のフルタワーケースのイメージ「G TUNE W4-I7G60BK-A」は、インテル CoreTM i7-13620H プロセッサー、グラフィックスに NVIDIA GeForce RTXTM 5060 Laptop GPU、