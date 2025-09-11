竹中雄大、木本慎之介、Ｍａｓａｙａ、ＴＡＫＵＹＡ、Ｊｕｎｉ、ＳＨＵ、Ｓｈｉｎが１１日、都内で行われた「『現役歌王ＪＡＰＡＮ』ＴＯＰ７」取材会に登場した。竹中らは、７月放送の「現役歌王ＪＡＰＡＮ」（ＢＳ日テレ）でＴＯＰ７に選出。今月１４日に放送開始される日韓国交正常化６０周年記念特別番組「２０２５日韓歌王戦」（ＢＳ日テレ）に出演し、思いの丈を語った。ロックバンド「Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ」として