東京女子プロレスは１１日、都内で２０日大田区総合体育館大会での３大タイトル戦調印式を行った。プリンセスタッグ選手権試合に臨む王者組の「享楽共鳴」中島翔子＆ハイパーミサヲと挑戦者組の「ＯｂｅｒＥａｔｓ（オーバーイーツ）」上福ゆき＆上原わかなが火花を散らした。オーバーイーツにとっては、前回の挑戦（４月１８日、米ラスベガス）から４か月という短いスパンで王者組に挑む。上原は「私は過去に２回、ベルトに