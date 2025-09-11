◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）広島の小園海斗内野手が、今季１１度目の猛打賞をマークした。巨人・泉口に２厘差の打率リーグトップの３割で迎えた一戦で、７回までに３安打。ライバルの前で打率を３割４厘にまで上昇させた。初回２死から３戦連続の初回先制打となる３号ソロ。５月１５日の巨人戦（マツダ）で同じ山崎から放って以来、約４か月ぶりの一発だった。３回１死一、二塁から左前打を放ち、