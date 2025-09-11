皆藤愛子アナウンサーのワンピース姿に、ファンはくぎ付けになっている。皆藤アナは１１日、自身のインスタグラムを更新。「ゴゴスマはこちらの衣装でした」と記し、髪をハーフアップにした黒のノースリーブワンピース姿を披露した。清楚な衣装コーデにファンからは、「最高です」「爽やかな笑顔、ありがとう」「メチャクチャ可愛いです」「笑顔が眩しいなぁ！」「透明感ヤバい」などの声が寄せられている。