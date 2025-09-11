サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が利尻島を観光する様子を公開した。１１日にインスタグラムで「ＩｎＲｉｓｈｉｒｉ」とつづって、タンクトップにサングラス姿での白黒ショットや海を背にした姿などをアップした。この投稿には「利尻にありがとう」「カッコ良すぎて目眩した」「シブい」「ＧＯＡＴ」などの声が寄せられている。