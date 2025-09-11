トランプ後も続く「混沌の時代」を見据えて ─米トランプ大統領による相互関税は、日本の製造業に大きな影響を与えると見られていますが、どう見ていますか。 工藤トランプ氏が大統領に就任して相互関税が打ち出されましたが、その渦中の4月10日に我々は経営説明会を行いました。 メディアやアナリストからは当然「トランプ関税の影響はどのくらいありますか」という質問がありましたが、私は「旭化成は日本