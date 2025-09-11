先月の霧島・姶良集中豪雨の爪痕が各地に残る中、東九州道の隼人東インターチェンジの渋滞が激しくなっています。現場の今を取材しました。 先月8日の霧島・姶良集中豪雨では、各地でがけや土砂が崩れ、道路が寸断されました。幹線道路を中心に復旧した所も増えた一方、渋滞が激化したところもあります。 （記者）「午前7時45分ごろです。加治木から隼人東インターに向かって走っています。雨の朝になりました。今朝