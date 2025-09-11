◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハム・北山亘基投手（26）は6回6安打3失点で降板した。9勝目をかけたマウンド。初回から味方打線に5連打を含む6得点の大量援護をもらった。北山は2回も2死満塁のピンチを招いたが、ここは宗を145キロのカットボールで一ゴロに仕留め、無得点に切り抜けた。3回にも追加点をもらった北山。一方的な展開だったが、6回に西野、杉本、紅林にタイムリーを