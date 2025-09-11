◇女子ゴルフツアーソニー日本女子プロ選手権第1日（2025年9月11日茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）ツアー1勝の佐藤心結（22＝ニトリ）が3バーディー、ボギーなしの69で回り暫定3位につけた。トップとは1打差。昨年のスタンレー・レディースでツアー初優勝を飾った伸び盛りの22歳がメジャータイトルを視界に捉えた。「とてもいいゴルフができたと思う」。淡々とした口調に充実感がにじんだ。風と雨で難易度が高