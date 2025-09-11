気象台は、午後8時36分に、大雨警報（土砂災害）を神石高原町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・神石高原町に発表 11日20:36時点南部では、12日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■神石高原町□大雨警報【発表】・土砂災害12日明け方にかけて警戒