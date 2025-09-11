輸出先を偽ってA5ランクの冷凍和牛など、およそ13トンを不正に輸出したなどとして中国籍の男ら3人が逮捕されました。関税法違反などの疑いで逮捕されたのは、栃木県の食肉輸出入販売会社「DC」の社長で、中国籍の戴文杰容疑者（47）と従業員の稲吉博士容疑者（57）、市川雅子容疑者（51）の3人です。警察によりますと、3人はおととし11月、A5ランクを含む冷凍和牛およそ13トン、輸出申告額9000万円あまりをカンボジアへ輸出すると