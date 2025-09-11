猛暑が終わり「蚊」が活発になっていますが、ダニについても注意が必要だといいます。その対策を専門家にききました。【画像で見る】布団でダニが舞っている様子9月に最も増加する“ダニダスト”井上貴博キャスター:この時期、“蚊”以外に注意していただきたいのが、「寝具のダニの死がいなどの量」が増えていくことです。1年間で見ると、9月に突出して増えています。ダニの死骸やフンなどの“ダニダスト”は、吸い込むことで、