完封で8勝目を挙げ、雄たけびを上げる阪神・大竹＝甲子園阪神は大竹が2年ぶりの完封で8勝目を飾った。テンポ良く緩急巧みに単打3本に抑え、四球はなく、1死球。0―0の四回の森下の2点本塁打による得点を守った。DeNAは連勝が3でストップ。力投の石田裕を援護できなかった。