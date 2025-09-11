１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（８９）が１１日、検察が控訴断念時に発表した畝本直美検事総長の談話で名誉を傷つけられたとして、国に慰謝料など５５０万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて静岡地裁に提訴した。昨年９月の再審判決では、捜査段階の自白調書や、犯行着衣とされた「５点の衣類」など三つの証拠を「捜査機関が捏造（ねつぞう）した」と認定し、無罪を言い渡した。検察側