かつて“プロレス界で世界一の女子レスラー”と称されたスターがまさかの復活。まるでドラマのような復活劇とファンの熱狂に、本人もSNSで感謝を述べている。【画像】電撃復帰の美女レスラー、“全盛期ばり”バキバキ腹筋日本時間9月6日に行われたWWE「SMACK DOWN」にて約10年ぶりのWWE復帰を果たしたAJリーが同9日、自身のインスタグラムを更新。関連動画が24時間で1億インプレッションに達するなど大反響となった“復活劇”