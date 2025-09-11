大気の状態が非常に不安定で、どこで大雨が降ってもおかしくない状態が続いています。11日（木）は関東南部でも猛烈な雨が降り、東京23区、また、神奈川県でも記録的短時間大雨情報が発表になりました。12日（金）も西日本や東日本は警報級の大雨となる恐れがあります。11日夜は、北関東の栃木県や群馬県、静岡県から山梨県、長野県で雷雨となっています。関東甲信では11日夜遅くにかけて、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や