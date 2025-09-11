本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を背景に値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比534円高の4万4372円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は52社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年7月期の営業益予想9％増で1円増配するアイモバイル [東証Ｐ]、株式2