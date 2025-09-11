シンガーソングライターの大塚愛が9月10日、自身の公式Xを更新。デビュー22年を報告するとともに投稿したアーティスト写真に対し、驚きの声があがっている。芸能記者が語る。「大塚さんはこの日、《本日でデビュー22年となりました。ときめきをこれからも探しながら23年目、新しいアーティスト写真とスタートです》と投稿しました。そこには、ベージュの背景にポージングを決めた最新のアーティスト写真が添付されていました。