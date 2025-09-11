◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月11日東京D）巨人の岸田行倫捕手（28）が11日の広島戦（東京D）で5番に入り、16試合連続、今季57度目の先発マスク。天井を直撃する打球を打ち上げ、スタンドからどよめきが起きる場面があった。2―2で迎えた6回、先頭打者として入った第3打席。初球ファウルのあとの2球目をスイングした打球は高々と打ち上がり、天井を直撃するファウルボールとなった。緊迫した空気のなか、スタンド