俳優の山崎賢人（31）と醍醐虎汰朗（25）が11日、都内でNetflixドラマ「今際の国のアリス」シーズン3（25日配信開始）のファンイベントに出席した。漫画家・麻生羽呂氏の漫画が原作のサバイバルアクションシリーズ。醍醐は今シーズンから参加。クランクイン前について「シーズン1、2見ていたので緊張していた。僕、山崎賢人くんドンピシャ世代で、中学生の頃恋愛映画いっぱい見に行かせていただいていた。いちファンとして緊