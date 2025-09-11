今月から開始された「緊急銃猟制度」を踏まえたツキノワグマへの対処訓練が群馬県片品村で行われました。群馬県片品村や地元の猟友会などは11日、片品村の神社で市街地にツキノワグマが出没した想定をし、対処訓練を行いました。訓練ではツキノワグマを大声や花火、車のクラクションで追い払う手順が確認されました。また、今月から開始された「緊急銃猟制度」を踏まえ、市街地で発砲ができる条件の確認などが行われました。11日に