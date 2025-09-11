ZARDトリビュートバンドのSARD UNDERGROUNDが、神野友亜(Vo)ソロ体制となって初の全国ツアー＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞を開催した。全国5ヶ所のライブハウスツアーと、大阪および東京の2daysずつのホールツアーとして実施された同ツアーより、9月9日および10日に行われた東京国際フォーラム ホールCファイナル2daysのオフィシャルレポートをお届けしたい。day1の＜ZARD tribute 楽曲 only day＞では、「負けな