¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦O2¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æî¤ß¤æ¤«¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°À¸¼Ì¿¿¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊõÉÕ¤­BOMB11·î¹æ¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼Z¡×¡Êhttps://bombidol.official.ec/¡Ë¤Ç9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£ Æî¤ß¤æ¤« Æî¤ß¤æ¤« ¡È¥¢¥¤¥É¥ë³¦ºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ç³Æ¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ç³èÌöÃæ¤ÎO2¡¦Æî¤ß¤æ¤«¡£10·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤ÎBOMB11·î¹æ¤Ç¤âºÇ¿·»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ó¤ÊBOMB11·î¹æ¤ËÆî¤ÎÄ¾É®¥µ