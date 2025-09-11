フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、9月10日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。“推し”がいないと話したところ、明石家さんまから「俺を推せ」と言われたが、「近い。身近身近」と拒否した。番組で“推し活”について取り上げ、モーニング娘。'25の牧野真莉愛は、日本ハムの新庄剛志監督を推していて「毎日楽しんじょう」とコメント。Z世代約1600人に行ったアンケートの結果では、